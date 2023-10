Właściciel Cracovii jest w szpitalu. Reakcja kibiców niesamowita

30 września radio RMF FM poinformowało, że profesor Filipiak był reanimowany i trafił do krakowskiego szpitala. Do tej pory nie było oficjalnego potwierdzenia, a spółka Comarch, którą założył, wydała jedynie komunikat, że "Rada Nadzorcza Comarchu delegowała członka rady Annę Pruską do czasowego wykonywania czynności prezesa zarządu spółki, do 2 listopada 2023 r.".