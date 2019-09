- Bramka w derbach zawsze smakuje inaczej - nie ma wątpliwości Sergiu Hanca, zdobywca jedynego gola w niedzielnym spotkaniu.

- Byliśmy lepsi. Wiedzieliśmy, że jesteśmy na tyle dobrzy, by strzelać bramki każdemu rywalowi i dziś to udowodniliśmy. Mam nadzieję, że tak samo będzie w następnych meczach - analizował na gorąco Hanca.



Rumuński pomocnik w tym sezonie ma już na koncie cztery trafienia, ale gol zdobyty w meczu przeciwko Wiśle był szczególny.



- Bramka w derbach zawsze smakuje inaczej. Wiele razy grałem w Dynamie Bukareszt przeciwko Steaua, ale gol strzelony Wiśle to dla mnie najważniejsza bramka. W derbach zawsze trudno się gra i cieszę się, że zdobyliśmy trzy punkty, dzięki którym uszczęśliwiliśmy naszych kibiców - podkreślał Hanca.



- To był ważny mecz dla nas, szczególnie, że przegraliśmy ostatnie spotkanie z Legią. Teraz jednak spisaliśmy się bardzo dobrze - dodaje.

Mecz nie stał na wysokim poziomie, ale bardziej zawiodła Wisła. Gdy Cracovia zdobyła bramkę, gospodarze nie byli w stanie nawet stworzyć sytuacji.



- Wykonaliśmy kawał dobre roboty. Wisła? Nie lubię oceniać rywali. Życzę im powodzenia, ale chcę mówić tylko o Cracovii - ucina Hanca.



Dzięki wygranej Cracovia jest wiceliderem, Wisła zajmuje 11. pozycję.



- Drugie miejsce jest dobre, ale gdybyśmy ustrzegli się pewnych błędów, to moglibyśmy być liderem. Ale to piłka nożna... Musimy pracować i liczę, że na koniec sezonu możemy być jeszcze wyżej - zaznacza Hanca.



PJ

