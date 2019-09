Wisła Kraków - Cracovia 0-1. Siplak: Wierzyliśmy od początku

- Spięcia między zawodnikami? W derbach to normalne, ale po meczu już nikogo to nie interesuje - podkreśla Michał Siplak, obrońca Cracovii po pokonaniu Wisły Kraków.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Michał Siplak po meczu z Wisłą Kraków. Wideo INTERIA.TV

"Pasy" wygrały derby Krakowa. Słaby mecz rozstrzygnęło uderzenie Sergiu Hanci, który tym samym stał się bohaterem części Krakowa.



- Wierzyliśmy w wygraną od samego początku, od pierwszej minuty. Wisła ciężko pracowała w defensywie i w sumie przez całe spotkanie nie było żadnego zagrożenia ani z jednej, ani z drugiej strony. W drugiej połowie coś tam uderzaliśmy, ale nic nie wpadało. Aż w końcu bardzo ładną bramkę zdobył Sergiu Hanca - mówił o meczu Siplak.

Reklama

Słowacki obrońca często brał udział w przepychankach z zawodnikami Wisły, ale zapewnia, że nie było w tym złośliwości.



- To są derby! Emocje są przez cały mecz. Tu trzeba mocno walczyć i dużo biegać - podkreśla Silplak.



- Gra było ostra, a pojedynki na granicy faulu i z tego powodu dochodziło do zamieszania. Ale to jest normalne, po meczu już to nikogo nie interesuje - uważa Siplak.

Dzięki wygranej Cracovia jest wiceliderem, Wisła zajmuje 11. miejsce.





PJ

Wyniki, terminarz i tabela Ekstraklasy