Wielkie zmiany w Cracovii. Klub ma nowego prezesa, to ona zastąpi Filipiaka

Wielkie zmiany w Cracovii, ona zastąpi Filipiaka

W związku z uchwałą Rady Nadzorczej MKS Cracovia SSA podjętą w dniu 3 listopada 2023 roku informujemy, iż Pani Elżbieta Filipiak została delegowana do czasowego wykonywania Funkcji Prezesa Zarządu MKS Cracovia SSA od dnia 6 listopada 2023 roku do dnia 6 lutego 2024 roku.

To wszystko rzecz jasna związane jest z problemami zdrowotnymi właściciela klubu Janusza Filipiaka. 30 września poinformowano, że profesor Filipiak był reanimowany i trafił do krakowskiego szpitala. Cały czas nie wiadomo, w jakim stanie jest biznesmen. Klub ani jego bliscy do tej pory nie udzielali informacji na ten temat.