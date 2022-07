Ulubieniec Michniewicza wyróżniony! "Jestem niesamowicie dumny"

Niespełna 24-letni obrońca to jeden z ulubieńców trenera Czesława Michniewicza. Był jednym z jego kluczowych piłkarzy w kadrze młodzieżowej, a po objęciu pierwszej reprezentacji selekcjoner pierwsze kroki skierował właśnie na mecz Cracovii. Pestka otrzymał także powołanie na ostatnie zgrupowanie, ale w kadrze jeszcze nie zadebiutował.

Bardzo dobrze zaczął za to sezon ligowy. Drużyna oraz trener Jacek Zieliński wybrali go kapitanem, Cracovia wygrała oba mecze (z Górnikiem i Koroną po 2-0), a przeciwko kielczanom Pestka miał kluczowe zagranie przy pierwszej bramce. - Po tych wygranych morale idą w górę, ale głowy muszą być chłodne. Dobrze zaczęliśmy, ale nie można się tym zachłysnąć - podkreśla Kamil Pestka, nowy kapitan Cracovii.

Interia: Jak pan przyjął informację o przyznaniu opaski kapitańskiej?

Kamil Pestka: - Na zgrupowaniu, w drodze głosowania, wybraliśmy pięcioosobową radę drużyny, a później trener przekazał mi, że będę kapitanem. Jestem niesamowicie dumny, bo wiele lat gram w Cracovii i dla mnie to coś naprawdę ważnego. Bardzo się cieszę.

A może ta opaska to miał być gest m.in. po to, by zatrzymać pana w klubie?

- Pojawiało się jakieś zainteresowanie innych klubów, ale na razie jestem w Cracovii i bardzo się z tego cieszę. Nie chciałbym mówić, skąd były zapytania. Mam osoby, które się tym zajmują i nad tym czuwają. A teraz z Cracovią chcę osiągnąć coś więcej.

Początek sezonu macie mocny.

- Tak, ale to dopiero dwa mecze, więc trzeba spokojnie do tego podchodzić. Morale idą w górę, ale głowy muszą być chłodne. Dobrze zaczęliśmy, ale nie można się tym zachłysnąć.

Jest pan zaskoczony tak dobrym początkiem?

- Nie. Widzieliśmy, jak to wyglądało w sparingach, więc te wygrane to bardziej potwierdzenie niż zaskoczenie. Czuliśmy, że jesteśmy mocni, tylko trzeba było to udowodnić.

Jakie są wasze cele? Prezes Filipiak mówił, że chce zamieszać w lidze...

- Tak, ale musimy twardo stąpać po ziemi. Nie ma co popadać w huraoptymizm po dwóch kolejach, bo to dopiero początek. Gdybyśmy wygrali siedem meczów z rzędu... Chociaż nie, nawet wtedy trzeba zachować chłodną głowę. W piątek, w meczu z Legią, poprzeczka pójdzie w górę.

Teraz występuje pan na pozycji wahadłowego, bo gracie takim systemem, jak reprezentacja Polski. Dzięki temu droga do kadry jest krótsza?

- Nie wiem... Droga jest trudna, ale na pewno do osiągnięcia i będę robił wszystko, żeby się tam znaleźć. Wahadło to nowa pozycja, ale dobrze się na niej czuję.

Pestka: Na kadrze dużo się nauczyłem

Jaki jest pana cel związany z reprezentacją?

- Cel mam jeden - dobrze grać w klubie i wtedy zobaczymy, co będzie.

Trener Michniewicz już raz pana powołał, ale debiutu nie było.

- Ale zobaczyłem, jak wygląda piłka na takim poziomie i dużo się nauczyłem. Fajne przeżycie.

Brak debiutu nie zabolał?

- Nie. Oczywiście, że chciałem zagrać, ale sam fakt pobytu z reprezentacją dużo mi dał. Mam swoje przemyślenia, chciałem się jak najwięcej nauczyć. Podpatrywałem tych najlepszych w trakcie treningów i zwracałem uwagę, nad czym najwięcej muszę pracować.

Rozmawiał i notował Piotr Jawor