Trener klubu Ekstraklasy nie wytrzymał. "Eksplodował" zaraz po meczu

Zieliński atakuje Sylwestrzaka. "Mogą mnie karać, mówię to, co myślę"

Trener "Pasów", Jacek Zieliński , jest przekonany, że przynajmniej jedna "jedenastka" należała się jego zespołowi . Arbiter Damian Sylwestrzak nie zareagował jednak, gdy jeden z piłkarzy Widzewa zagrał ręką we własnym polu karnym.

- Może mi ktoś wytłumaczy dlaczego sędzia nie podyktował rzutu karnego za zagranie piłki ręką przez Szotę?! Tłumaczenie w przerwie, że nie ma przewinienia, gdy zawodnik trafia kolegę z drużyny w rękę, to jest dla mnie kompromitacja! To jest błąd techniczny. Na szkoleniach sędziowie nas informowali, że w takich sytuacjach to jest zawsze rzut karny - cedził wzburzony Zieliński na pomeczowej konferencji prasowej.