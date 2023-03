Trener Ekstraklasy przesadził? "Mogę tylko współczuć"

- Dawno nie widziałem swojego zespołu tak ob***nego. Ob******my zbroję. To jest wstyd roku. Słowo "przepraszam" to za mało - pieklił się po środowym spotkaniu z KKS Kalisz trener Djurdjević. Jego drużyna przegrała z drugoligowcem aż 0-3 i w fatalnym stylu odpadła w ćwierćfinale Pucharu Polski.

Teraz wrocławianie będą próbowali podnieść się w spotkaniu z Cracovią. Co prawda "Pasy" też mają swoje problemy (w tej rundzie przegrali już z Koroną i Piastem, które walczą o utrzymanie), ale to niewielkie zmartwienia w porównaniu do kłopotów Śląska, który zajmuje 11. miejsce w tabeli i ma sześć punktów przewagi nad strefą spadkową, a do tego atmosfera wokół klubu jest daleka od idealnej.