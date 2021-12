Przypomnijmy, że kontrakt Holendra wygasa z końcem sezonu, a to oznacza, że umowę z nowym pracodawcą może podpisać już 1 stycznia. Cracovia cały czas walczy o van Amersfoorta, ale negocjacje są bardzo trudne.

- Jeśli chodzi o przedłużenie jego umowy, to nie jestem optymistą. Pelle cały czas daje do zrozumienia, że chce odejść, ale zobaczymy, jak się sprawy potoczą - mówił dwa tygodnie temu Janusz Filipiak, prezes Cracovii .

Okazuje się jednak, że dziś w sprawie Holendra większym optymistą jest trener Jacek Zieliński.

- Nie zakładam, że odejdzie, bo liczę, że wszystko dobrze się skończy. Nie jest łatwo Pelle zastąpić, bo w Cracovii nie ma piłkarza o takich parametrach, więc jego odejście byłoby sporą stratą, ale wierzę, że dojdzie do porozumienia. Każdy mecz bez niego pokazuje, jak dużą jest wartością dla tej drużyny - mówił w piątek trener Cracovii.

W cieniu negocjacji z van Amersfoortem, toczą się rozmowy w sprawie przedłużenia umów innych zawodników. Z końcem sezonu wygasają bowiem także umowy m.in. Lukasa Hrosso, Luisa Rochy, Cornela Rapy i Filipa Piszczka.

- Prowadzimy rozmowy, ale najbardziej gorącym tematem jest oczywiście Pelle. Pozostałe negocjacje odbywają się w zaciszu gabinetów, ale to dobrze. W takich sprawach im ciszej, tym lepiej - zaznacza Zieliński.

Cracovia - Legia. Zieliński spotkał się z Kapustką

W niedzielę Cracovia podejmuje Legię, a oba zespoły łączy osoba Bartosza Kapustki. Były zawodnik "Pasów" obecnie jest graczem mistrzów Polski, ale leczy przewlekłą kontuzję. Jego umowa również wygasa po sezonie i jest bardzo prawdopodobne, że nie zostanie przedłużona. Czy w tej sytuacji krakowianie byliby zainteresowani jego powrotem?

- Na tę chwilę Bartek się leczy. Spotkałem się z nim na kawie i wiem, jaka jest jego sytuacja. Musi dojść do pełnej dyspozycji - podkreśla Zieliński.

- Bartek fajnie się czuł w Cracovii, stąd wypłynął, ale pytanie w kontekście transferu to temat science-fiction. On będzie gotowy dopiero na przyszły sezon, a my skupiamy się na tych chłopakach, których mamy teraz - dodaje.

Cracovia - Legia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Cracovia - Legia Warszawa w niedzielę o godz. 20. Transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport, relacja tekstowa na Sport.Interia.pl.

Piotr Jawor