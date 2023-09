Trener Cracovii odniósł się do sytuacji z właścicielem klubu

Janusz Filipiak jest właścicielem Cracovii i notowanej na giełdzie spółki informatycznej Comarch, która jest głównym sponsorem klubu. RMF FM i TVP podały informacje, że 71-letni biznesmen zasłabł i potrzebna był reanimacja. Do tej pory ani klub, ani Comarch nie potwierdził jednak tej informacji.

Do zdarzenia doszło jeszcze przed spotkaniem Cracovii z ŁKS w Łodzi. Na konferencji po meczu trener Zieliński zapytany, czy piłkarze mieli wiedzę o tej sytuacji, odpowiedział krótko. - Nie będę się na ten temat wypowiadał ani udzielał żadnych informacji. Myślę, że to nie jest czas, by o tym teraz mówić - stwierdził szkoleniowiec Cracovii.