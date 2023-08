To już oficjalne. Cracovia ma nowego obrońcę z zagranicy

Duński obrońca Andreas Skovgaard właśnie podpisał umowę z Cracovią. 26-letni piłkarz został wykupiony ze Stabaek i związał się z "Pasami" do czerwca 2026 r. To dopiero pierwsze wzmocnienie ekipy trenera Jacka Zielińskiego w tym oknie transferowym, ale kolejne może być już hitem, ponieważ w kolejce do podpisania kontraktu czeka niedawny filar defensywy reprezentacji Polski - Kamil Glik.