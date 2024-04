Drużyna Puszczy Niepołomice obecnie usilnie walczy o to, by po swoim debiutanckim sezonie w PKO BP Ekstraklasie pozostać na najwyższym szczeblu rozgrywkowym - małopolski zespół ma na ten moment dwa punkty przewagi nad strefą spadkową, więc wszystko jest jeszcze możliwe. Nawet jednak jeśli Puszcza zdoła się utrzymać, to będzie mieć w kolejnej kampanii problem innego typu - Cracovia chce ją bowiem "eksmitować" ze stadionu przy ul. Kałuży, a prezes "Pasów" dosyć nietypowo wyjaśnił, co skłoniło go do podjęcia takiej decyzji.