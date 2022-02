W Cracovii zanosiło się na ciekawe okno transferowe, tymczasem emocji jest niewiele więcej niż na wieczorku poetyckim. Choć trener Jacek Zieliński liczył na transfery, to na razie klub nikogo nie pozyskał, a do kadry dołączył tylko David Jablonsky, który zakończył karę za dyskwalifikację .

Krakowianie rozglądali się przede wszystkim za napastnikiem, ale na razie nie udało się nikogo sprowadzić.

- Prowadziliśmy rozmowy z kilkoma dobrymi zawodnikami, ale nic z tego nie wyszło - przyznaje trener Jacek Zieliński.

Szkoleniowiec zdradził, że sporo ciekawego działo się również w sprawie ewentualnych odejść z Cracovii. Zieliński przyznał, że propozycję transferu miał m.in. młodzieżowy reprezentant Polski Kamil Pestka. Nieoficjalnie wiadomo, że mógł trafić do Serie A.

- Otrzymał ofertę w ostatniej chwili, ale chciał zostać, by pomóc drużynie - przyznaje Zieliński.

- Zakładałem, że będą problemy ze sprowadzeniem konkretnego napastnika, więc moją główną ideą było to, by zespół nie został osłabiony. Dlatego nie zgadzałem się także na odejście Mateja Rodina... Nie zanosi się, żeby ktoś od nas odszedł, przynajmniej z zawodników znaczących - dodaje szkoleniowiec.

Cracovia. Co z Pelle van Amersfoortem?

Ciągle nie wiadomo, gdzie od czerwca będzie grał Pelle van Amersfoort. Na wiosnę zostaje w Cracovii, ale później kończy się jego umowa.

- Pelle jasno zadeklarował, że do końca sezonu będzie grał u nas i jeśli o to chodzi, to nie ma żadnych problemów. On jeszcze nie zdecydował o swojej przyszłości. Cały czas się zastanawia, być może nie ma też niczego konkretnego. Kto wie, może stanie się tak, że będzie grał u nas dalej? Każdym treningiem pokazuje, że jest mocno zaangażowany w grę Cracovii. Rozmawialiśmy o jego przyszłości, ale tego tematu już nie ciągniemy, bo teraz najważniejsze są mecze ligowe - zaznacza Zieliński.

Cracovia - Lech Poznań. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie

Tymczasem Cracovia przygotowuje się do inauguracji rundy wiosennej. Na starcie zadanie będzie miała trudne, bo w niedzielę podejmuje lidera Lecha Poznań. Mecz Cracovia - Lech Poznań w niedzielę o godz. 17.30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl

Piotr Jawor