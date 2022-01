Tajemniczy sparing Cracovii. Co wydarzyło się za zamkniętymi drzwiami?

Tym razem telewizja klubowa Cracovii nie przeprowadziła transmisji spotkania. Podczas poprzednich relacji kibice może nie mieli idealnego przekazu (podczas jednego z meczów część boiska zasłaniała palma, podczas innego - słup), ale tym razem nie mogli obejrzeć spotkanie wcale.

"Dzisiejszy sparing ma charakter zamknięty - z tego powodu z meczu nie zostanie przeprowadzona transmisja w formie wideo" - poinformowała oficjalna strona Cracovii.

Trener Jacek Zieliński za zamkniętymi drzwiami przygotowywał schematy na inauguracyjne spotkanie z Lechem Poznań. Jednak nawet bez oglądanie meczu wiadomo, że obecnie największym problemem krakowian jest brak bramkostrzelnego napastnika. Trener Zieliński jeszcze w rundzie jesiennej podkreślał, że pozyskanie takiego zawodnika będzie priorytetem, ale na razie jego apele nie zostały wysłuchane . Co więcej, krakowianie w ofensywie ograniczyli sobie pole manewru, ponieważ na zgrupowanie do Belek nie poleciał Marcos Alvarez, co nie pozostawia złudzeń, że niemiecki napastnik musi sobie szukać nowego klubu.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Hymn Cracovii przed meczem z Legią. Wideo INTERIA.PL

W meczu ze Spartakiem Suboticia napastników wyręczyli pomocnicy: Hebo Rasmussen i Sergiu Hanca. Norweg bramkę zdobył w 17. minucie strzałem z bliska po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Z kolei Hanca do siatki trafił w 51. minucie, gdy przymierzył po ziemi strzałem zza pola karnego. W piątkowym sparingu prowadzili jednak goście, którzy gola zdobyli już w 5. minucie po zamieszanie w polu karnym.

Cracovia. Czas na mecz z Lechem Poznań

Po sparingu trener Zieliński na pewno może być zadowolony ze skuteczności po stałych fragmentach gry. Za ten element szkoleniowiec chwalił drużynę już po wygranej z Dynamem Czeskie Budziejowice (4-2), a następnie po rzutach rożnych krakowianie bramki zdobywali w meczu z Rabotniczkim Skopje (wygrana 1-0 po golu Davida Jablonskiego), a także w ze Spartakiem (Rasmussen).

To było ostatnie spotkanie Cracovii w okresie przygotowawczym. Jutro "Pasy" wracają do Krakowa, a w kolejną niedzielę (6 lutego) inaugurują rundę wiosenną spotkaniem z liderem Ekstraklasy Lechem Poznań.

Cracovia - Spartak Subotica 2-1 (1-1)

Bramki dla Cracovii: Mathias Hebo Rasmussen (17.), Sergiu Hanca (51.).

Cracovia: Hrosso (46. Niemczycki) - Rapa, Rodin (61. Jablonsky), Jugas - Kakabadze (67. Ogorzały), Lusiusz (46. Knap), Rasmussen (71. Zaucha), Rakoczy (61. Loshaj), Hanca (61. Pestka), Rocha (61. Myszor) - van Amersfoort (61. Piszczek).



PJ