Świetny pomysł klubu Ekstraklasy. Inne powinny się uczyć

- Niestety, ale jest deficyt zajęć dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. A szkoda, bo ci ludzie mają niesamowitą energię i okazują wielką wdzięczność. Dla mnie to zaszczyt, że mogę brać udział w takim projekcie - podkreśla trener Paulina Wszołek, która jest także studentką terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie.

Cracovia trenuje dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Pierwszy trening odbył się w sobotę i stawiło się na nim czterech młodych zawodników z zespołem downa. Od początku byli bardzo zaciekawieni zajęciami i do wspólnej gry długo nie trzeba było ich przekonywać.

Ten trening to było coś wspaniałego. Dzieci z niepełnosprawnościami różnie reagują podczas takich spotkań, ale chłopcy od razu pokazali, że są bardzo zainteresowani zajęciami, piłką nożną i aktywnością fizyczną. Wszyscy chętnie trenowali, a na końcu zagrali mecz

- Na treningach skupiamy się na piłce i aktywności fizycznej, ale najważniejsza jest dla nas integracja i aspekt społeczny. Chcemy, by nasi podopieczni brali udział w meczach Cracovii, dopingowali zawodników, a także mieli kontakt między sobą. No i mamy nadzieję, że inne kluby będą z nas brały przykład, bo jest to godne naśladowania - dodaje trenerka.