Świetna inauguracja Ekstraklasy. Szalony mecz

Pod względem piłkarskim może nie było to spotkanie najwyższych lotów, ale jeśli chodzi o emocje, to w tym sezonie takich meczów w Ekstraklasie chcielibyśmy oglądać jak najwięcej. Po pierwszej połowie Stal Mielec niespodziewanie prowadziła z Cracovią 2-0, ale po przerwie gospodarze rzucili się do odrabiania strat. Zdobyli dwa gole, mieli kolejne świetne okazje, ale inauguracyjne spotkanie w Mielcu zakończyło się remisem.