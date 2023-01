Słaby start przygotowań Cracovii. Wysoka porażka z niemieckim drugoligowcem

PKO Ekstraklasa. Wysoka porażka Cracovii w sparingu

W wyjściowym składzie Pasów w środku pola mogliśmy oglądać 18-letniego Bartłomieja Kolca, który do tej pory występował tylko w Centralnej Lidze Juniorów. Cracovia wciąż szuka nowego zawodnika do środka pomocy, według zapowiedzi Jacka Zielińskiego i Janusza Filipiaka miał on trafić do klubu jeszcze przed wyjazdem na obóz do Belek, wciąż jednak taki piłkarz się nie pojawił. Według doniesień medialnych Pasy chcą sprowadzić do siebie 21-letniego reprezentanta Gruzji, Anzora Mekwabiszwiliego. Przed wylotem do Turcji z klubem pożegnał się za to czołowy stoper, Matej Rodin, który odszedł do belgijskiego KV Oostende.