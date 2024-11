Sensacja w Ekstraklasie? Nie mieli prawa o tym śnić, dziś może się to wydarzyć

Cracovia może zostać liderem tabeli

Kroczek nie dość, że bez problemu utrzymał Cracovię, to jeszcze w tym sezonie wprowadził ją do górnej części tabeli. I to nie na chwilę, bo w okolicach podium krakowianie kręcą się od początku rozgrywek. Dziś z kolei staną przed szansą, by choć na kilkadziesiąt godzin rozsiąść się na fotelu lidera. Do Lecha Poznań tracą bowiem dwa punkty i wygrana z GKS-em Katowice sprawi, że wskoczą na pierwsze miejsce w tabeli.

Nie ma nadmiernej ekscytacji tym, co się dzieje. Jesteśmy rozsądną drużyną, a sytuacja jest jasna, więc skupiamy się na tym, co mamy najbliżej. Na ten sezon cel jest jasno określony [górna połowa tabeli - przyp. red.) i wszystko, co będzie ponad to, będzie działało na naszą korzyść

- Jeśli wygrywamy jeden czy drugi mecz, to nikt nie popada w euforię. W naszej piłce często nastroje są od ściany do ściany, od euforii do rozpaczy. My ustabilizowaliśmy to i prościej jest działać w meczach. Oczywiście chcemy wygrać każde spotkanie i jeśli będzie możliwość walki o wyższe cele, to czemu nie? - dodaje szkoleniowiec.