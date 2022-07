Rodzinne kłopoty kapitana Cracovii. Będzie musiał opuścić Ekstraklasę?

O sytuacji informowały rumuńskie media, choć podawały tylko, że zawodnik chce w najbliższym czasie opuścić Kraków. Teraz jednak zupełnie inne światło na tę sytuację rzuca Jacek Zieliński, trener Cracovii.

- Rozmawiałem z Sergiu Hancą i to nie jest tak, że chce od nas odejść, ale u jego żony pojawiły się kłopoty zdrowotne. Każdy stawia rodzinę na pierwszym miejscu i na ten moment widać po nim, że cały czas o tym myśli - podkreśla Zieliński.

- Ta sytuacja wywiera wpływ na to, jak Sergiu się zachowuje, ale to jest normalne, bo takie rzeczy zawsze odbijają się na człowieku. Mamy nadzieję, że to wszystko dobrze się skończy, nie chcielibyśmy tracić takiego zawodnika. Teraz Sergiu jest gotowy do gry, ale bardzo trudno powiedzieć, co będzie dalej - dodaje szkoleniowiec.

Tymczasem Andrea Hanca poleciała do Bukaresztu, gdzie znajduje się pod opieką lekarzy. Z kolei Sergiu przygotowuje się do poniedziałkowego meczu z Górnikiem Zabrze.

- Jest gotowy do gry i biorę go pod uwagę przy ustalaniu składu, ale nie wiem, co będzie dalej - zaznacza Zieliński.

Przed inauguracją sezonu szkoleniowiec ma także inne problemy, bo nie wie, czy będzie mógł liczyć na Jewhena Konoplankę i Michala Siplaka, którzy mają drobne urazy. Na razie w Cracovii nie może grać również pozyskany Takuto Oshima, ponieważ jeszcze nie został potwierdzony w Polskim Związku Piłki Nożnej. Cracovia ma jednak nadzieję, że stanie się to dzisiaj i japoński pomocnik będzie miał szansę na występ.

Okazję do debiutu na pewno będą mieli inni pozyskani: Patryk Makuch i Benjamin Kallman.

Górnik Zabrze - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Górnik Zabrze - Cracovia w poniedziałek o godz. 19. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

