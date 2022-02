Rodzina gwiazdy nie zdążyła uciec z Kijowa. "Cały czas sprawdza informacje"

Pozyskanie Konoplanki to jeden z największych transferów w historii Ekstraklasy . Ukrainiec zaliczył 86 występów w Ukrainy, wziął udział m.in. w EURO 2016. W tym samym roku wygrał Ligę Europy z Sevillą.

Teraz nie miał jednak większych szans na grę w Szachtarze Donieck, więc do końca sezonu podpisał umowę z Cracovią z opcją przedłużenia o rok. Sprawy piłkarskie szybko jednak znalazły się u niego na drugim planie.

- Jewhen na pewno nie ma spokojnej głowy, bo jego żona i dzieci są jeszcze Kijowie. Nie zdążyli wyjechać i dotrzeć do Krakowa. To jest problem, siedzi to w jego głowie, co chwilę sprawdzamy informacje - przyznaje trener Zieliński.

- Trudno mieć spokojną głowę, gdy dzieje się tak niewyobrażalna tragedia i to tak blisko nas. Jewhen trenuje z nami, przygotowuje się do gry i jest gotowy do występu w poniedziałek - dodaje szkoleniowiec.

W poniedziałek Cracovia zmierzy się z Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i to właśnie w tym meczu szykowany jest debiut utytułowanego Ukraińca.

- Widać po nim, że jest zamyślony i smutnawy, ale nie ma się co dziwić, bo to zupełnie normalne zachowanie w takiej sytuacji. Jewhen jest jednak gotowy, by w poniedziałek zagrać, ale zobaczymy, co do tego czasu jeszcze się wydarzy. Dla nas to również ciężka sytuacja, bo oczywiście się z nim solidaryzujemy - podkreśla Zieliński.

Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Spotkanie Cracovia - Bruk-Bet Termalica Nieciecza w poniedziałek o godz. 18. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

