Mateusz Wdowiak związał się z Rakowem Częstochowa trzyletnim kontraktem, poinformował klub PKO BP Ekstraklasy na stronie internetowej. Umowa będzie obowiązywać od 1 lipca.

24-letni skrzydłowy urodził się w Krakowie i jest wychowankiem Cracovii, gdzie spędził prawie całą dotychczasową karierę. Wyjątkiem było półroczne wypożyczenie do Sandecji Nowy Sącz w sezonie 2016/17, kiedy pomógł temu zespołowi awansować po raz pierwszy w historii do Ekstraklasy.

Dla Cracovii rozegrał łącznie 152 spotkania, w których zdobył 13 bramek i zanotował 22 asysty. W lipcu zeszłego roku strzelił gola na wagę zwycięstwa w finale Pucharu Polski z Lechią Gdańsk.



Potem jednak drogi jego i "Pasów" się rozeszły. Wdowiak nie chciał przedłużyć wygasającego z końcem sezonu kontraktu i w obecnych rozgrywkach wystąpił tylko w pięciu meczach pierwszej drużyny, strzelając gola i zaliczając asystę. Potem było odesłanie do rezerw Cracovii. W końcu piłkarz złożył wniosek o rozwiązanie kontraktu do Piłkarskiego Sądu Polubownego przy PZPN-ie. Sprawa jest w toku.



"Bardzo cieszymy się z podpisania kontraktu z Mateuszem Wdowiakiem. To zawodnik, który dzięki swojej szybkości doda nam więcej opcji w grze ofensywnej i pomoże nam swoim doświadczeniem w Ekstraklasie" - powiedział dyrektor sportowy Rakowa, Paweł Tomczyk, cytowany na stronie internetowej klubu.



Zdjęcie Mateusz Wdowiak / Zbigniew Czyż / INTERIA.PL