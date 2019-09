Cracovia podejmuje Jagiellonię Białystok w meczu pierwszej rundy Pucharu Polski. Śledź relację na żywo w Interii.

"Pasy" jeszcze nigdy w historii nie wywalczyły tego trofeum. Puchar Polski ma na koncie natomiast jej trener Michał Probierz. Wywalczył go z właśnie z Jagiellonią w sezonie 2009/10.

Obecny szkoleniowiec Cracovii osiągał z klubem Podlasia sukcesy, w 2010 roku wybrano go nawet trenerem 90-lecia Jagiellonii, którą trenował w latach 2008-11 i 2014-17.

Odkąd prowadzi "Pasy" ma jednak problem z byłym klubem. Na pięć spotkań wygrał raz, raz zremisował, a doznał trzech porażek.



"Przychodząc do Jagiellonii, na dzień dobry usłyszałem na spotkaniu z kibicami, że to nie są dla nich rozgrywki drugiej kategorii" - powiedział przed meczem Ireneusz Mamrot, trener białostoczan, finalisty Pucharu Polski z poprzedniego sezonu.



Zarówno Probierz, jak i Mamrot, dokonali zmian w porównaniu do ostatnich meczów ligowych. W Cracovii nie mógł zagrać kontuzjowany Niko Datković, oszczędzany był poobijany Ołeksij Dytiatjew, odpoczywał Michal Peszkovicz, a na ławce rezerwowych zasiedli: Carnel Rapa, Michal Sipliak, Mateusz Wdowiak czy Rafael Lopes.



Natomiast w Jagiellonii debiutował niespełna 20-letni stoper Wojciech Błyszko, a w pierwszym składzie wyszli też: Andrej Kadlec, Bartosz Kwiecień, Marko Poletanović, Juan Camara czy Tomasz Przikryl. Swoją szansę w bramce otrzymał też Grzegorz Sandomierski, który w latach 2015-17, był piłkarzem "Pasów".



Pierwsi groźnie zaatakowali goście. W 10. minucie z lewej strony dośrodkował Guilherme, a Przikryl "główkował" niewiele obok bramki.



To jednak Cracovia objęła prowadzenie. Sergiu Hanca, który w środku nie był ustawiony na skrzydle, ale na środku pomocy, dośrodkował z rzutu rożnego, po za krótkim wybiciu przez rywali piłka do niego znowu trafiła i Rumun oddał strzał. Sandomierski sparował futbolówkę przed siebie, a tam już czekał Filip Piszczek z bliska pakując ją do siatki.



Cracovia - Jagiellonia Białystok 1-0 - trwa. Raport meczowy



Sędziował Krzysztof Jakubik (Siedlce).



