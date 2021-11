- Mentalnie jesteśmy mocni, w wielu spotkaniach to pokazaliśmy. W treningu też widzę u zawodników dobre cechy. Liczę, że od samego początku dobrze wejdziemy w derby i wygramy przy Reymonta - zaznacza Probierz.

Wisła Kraków - Cracovia. Probierz nie podszczypuje

Szkoleniowiec przed niedzielnym spotkaniem nie podgrzewa atmosfery. Wcześniej przed meczami z Wisłą zdarzało się mu podszczypywać ówczesnego właściciela klubu Bogusława Cupiała, obywało się też niektórym trenerom i zawodnikom. Na przedmeczowej konferencji Probierz był jednak bardzo wyważony.

- U mnie to spokojne podejście związane jest z innymi rzeczami, bo często między krytyką a kopaniem jest kolosalna różnica. Jak ktoś chce o coś walczyć i głośno o tym powie, to mówi się o nim, że jest oszołomem. A kiedyś jak skakałem przy linii, to mówili, że trener-wariat z Polski. Ale jak za granicą ktoś to robił, to był uważany za tego, co fenomenalnie pomaga drużynie. Dlatego kiedyś powiedziałem, że po 40-tce coraz więcej ludzi może mnie pocałować gdzieś. Teraz mam 49 lat i to jest dalej aktualne - zaznacza szkoleniowiec.

Reklama

Wygląda na to, że Probierz nie zamierza również przesadnie motywować swoich zawodników. Zdarzało się, że np. trener Wojciech Stawowy przed derbami puszczał piłkarzom Cracovii film "Krzyżacy", ale takie gierki motywacyjne nie są w stylu Probierza.

- Przygotowujemy się do tego meczu normalnie, mieliśmy na to cały tydzień. Pracowaliśmy nad elementami, które ostatnio szwankowały, czyli ostatnie podanie i przejście do fazy defensywnej czy ofensywnej. Istotne będzie też przygotowanie fizyczne i mentalne, bo psychika w tym meczu będzie bardzo ważna - uważa Probierz.

Cracovia do niedzielnej potyczki przystąpi po przerwaniu serii ośmiu spotkań bez porażki, bo w ostatniej kolejce w doliczonym czasie gry dała się pokonać Radomiakowi (1-2) . Wisła jest w jeszcze gorszym położeniu, bo w siedmiu ostatnich spotkaniach zdobyła zaledwie cztery punkty.

- We wszystkich derbach jest bardzo dużo walki i każdy będzie chciał przechylić szalę na swoją korzyść. Wiem, że jesteśmy dobrze przygotowani i na dobrej drodze, mimo tej ostatniej porażki. Zresztą z Radomiakiem momentami też pokazaliśmy bardzo dobrą grę - uważa Probierz.

Wisła Kraków - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Mecz Wisła Kraków - Cracovia w niedzielę o godz. 20, transmisja w Canal+ sport, relacja tekstowa w sport.interia.pl.