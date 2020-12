200. Wielkie Derby Krakowa zakończyły się remisem. Ciekawiej niż na boisku było jednak na trybunach ze względu na zachowanie prezesa Cracovii prof. Janusza Filipiaka, który w nieparlamentarnych słowach komentował pracę sędziego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Prawda Futbolu. Łukasz Rogowski o szokujących zajściach podczas Wielkich Derbów Krakowa. wideo INTERIA.TV

Sędziowanie Daniela Stefańskiego w meczu Cracovii z Wisłą wzbudziło wiele kontrowersji. Arbiter nie miał łatwego zadania i w kilku sytuacjach nie udźwignął stawki meczu.



Tej kwestii był poświęcony odcinek "Prawdy Futbolu". Ekspert sędziowski Łukasz Rogowski w łączeniu z Romanem Kołtoniem omawiał pracę sędziego.



Kilka decyzji arbitra wzbudziło wściekłość właściciela i prezesa Cracovii. Prof. Janusz Filipiak oraz wiceprezes Jakub Tabisz w nieparlamentarnych słowach komentowali decyzje arbitra, co wzbudziło ogromne poruszenie w polskim środowisku piłkarskim.



Do zachowania władz Cracovii odniósł się szef serwisu Sport Interia Michał Białoński.



Kliknij, by obejrzeć cały materiał na kanale Prawda Futbolu