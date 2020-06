- Dwa tygodnie nami wstrząsnęły, ale to nie zniweczy pracy, którą wykonaliśmy. Spokojnie pracujemy i nic nie zmąci nam głowy. Nie po to tyle czasu coś budowaliśmy, żeby to szybko zepsuć - podkreśla Michał Probierz, trener Cracovii przed sobotnim mecze z Pogonią w Szczecinie (godz. 20). Relacja w Interii.

Cracovia wpadła w tarapaty. Przed pandemią przegrała cztery spotkania z rzędu, a po restarcie sezonu uległa u siebie Jagiellonii Białystok (0-1).

- Mamy serię porażek, ale należy też pamiętać, że było 2,5 miesiąca przerwy. Dlatego nikt nie ma w głowie tego, że wcześniej tyle spotkań przegraliśmy. Teraz ciężko trenujemy, by zdobyć punkty - podkreśla Probierz.

Jego piłkarze spróbują przełamać się w Szczecinie, gdzie czeka na nich Pogoń, czyli zespół, który znajduje się w równie nieciekawej sytuacji. "Portowcy" w sześciu spotkaniach zdobyli tylko trzy punkty i spadli na szóstą pozycję. Cracovia ma dwa punkty więcej i jest czwarta.

- W naszej Ekstraklasie dzieją się różne cuda. Po pandemii każdy ma ten sam problem, czyli nie wiemy, jak to będzie dalej wyglądało. Przygotowujemy się do tego meczu i wierzymy, że jesteśmy w stanie zagrać dobre spotkanie i wrócić do zwycięskiej passy - zaznacza szkoleniowiec Cracovii.