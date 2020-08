Rivaldinho został nowym piłkarzem Cracovii i dołączył do zespołu Michała Probierza, który przygotowuje się do nowego sezonu ekstraklasy - poinformował krakowski klub. Brazylijski napastnik ostatnio grał w rumuńskim Viitorulu Konstanca, a z "Pasami" związał się umową ważną przez trzy lata, z opcją przedłużenia o kolejny rok.

25-letni Rivaldinho jest synem jednego z najsłynniejszych piłkarzy w historii futbolu - Rivaldo, który był gwiazdą m.in. Barcelony, a w 2002 roku z reprezentacją Canarinhos wywalczył tytuł mistrza świata.

Jego syn takiej kariery nie zrobił. W wieku 20 lat trafił do Boavisty Porto, gdzie spędził półtora roku. Potem wrócił do ojczyzny i został zawodnikiem Internacionalu Porto Alegre, lecz grał głównie w słabszych klubach, do których był wypożyczany.

W lutym 2017 roku trafił do Dinama Bukareszt. Rok później przeniósł się do Lewskiego Sofia, a ostatnie półtora roku spędził ponownie w Rumunii reprezentując barwy Viitorulu Konstanca. W minionym sezonie w 27 spotkaniach zdobył 11 bramek i zaliczył cztery asysty.