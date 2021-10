PKO Ekstraklasa. Stefan Majewski dyrektorem sportowym Cracovii

Cracovia

Stefan Majewski został dyrektorem sportowym Cracovii. Do niedawna podobną role pełnił w Polskim Związku Piłki Nożnej. To dla niego powrót do ekipy "Pasów" po 13 latach przerwy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Puchar Polski. ŁKS - Cracovia 0-0 (3-1) - Skrót. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport