Demony przeszłości nie przestają straszyć Cracovii. Rzecznik dyscyplinarny PZPN, Adam Gilarski, przedstawił krakowskiemu klubowi zarzut korupcji. Sprawa dotyczy kilkunastu meczów z sezonu 2003/2004.

Kibice "Pasów" mają powody do niepokoju. Nie muszą jednak obawiać się degradacji. Za przewiny korupcyjne grozi klubowi kara w postaci ujemnych punktów oraz kara finansowa.

"Zebrany w toku postępowania wyjaśniającego materiał dowodowy, uzupełniony otrzymanym w dniu 14 maja 2020 r. z Sądu Rejonowego dla Krakowa - Krowodrzy w Krakowie, pisemnym uzasadnieniem wyroku karnego z dnia 30 stycznia 2020 r., zapadłego wobec Rafała R. (byłego członka Rady Nadzorczej klubu piłkarskiego Cracovia) oraz Jacka P. (byłego sędziego piłkarskiego i kibica Cracovii) wskazują - w opinii Rzecznika Dyscyplinarnego - na odpowiedzialność Klubu za czyny korupcyjne sprzed ponad 15 lat" - czytamy w komunikacie zamieszczonym w serwisie laczynaspilka.pl.

Cracovia ma czas do 15 czerwca tego roku na ustosunkowanie się do postawionego zarzutu. Rzecznik dyscyplinarny związku zapowiada złożenie wniosku o ukaranie klubu do Komisji Dyscyplinarnej PZPN.

Obecny prezes i właściciel Cracovii, Janusz Filipiak, nie brał udziału w haniebnym procederze. Przy Kałuży jako inwestor pojawił się wkrótce potem - latem 2004 roku. Historię korupcyjnych zdarzeń z udziałem kierowanego przez siebie klubu zna przede wszystkich z przekazów medialnych.



