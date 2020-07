Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej poinformowała o nałożeniu kary na Cracovię. Sprawa dotyczy korupcji w sezonie 2003/2004. "Pasy" będą musiały zapłacić milion złotych kary oraz zostanie odjęte im pięć punktów w przyszłym sezonie Ekstraklasy.

Komisja Dyscyplinarna dodała, że w rozpoznaniu sprawy Cracovii miał wpływ wniosek klubu o dobrowolne poddanie się karze: - Komisja Dyscyplinarna Polskiego Związku Piłki Nożnej po rozpoznaniu sprawy klubu MKS Cracovia S.S.A., obwinionego o przewinienie dyscyplinarne korupcji w piłce nożnej w rundzie wiosennej sezonu 2003/2004, postanowiła uwzględnić wniosek MKS Cracovia S.S.A. o dobrowolne poddanie się odpowiedzialności dyscyplinarnej i ukarać klub karą pieniężną w wysokości 1.000.000 zł oraz karą pozbawienia 5 punktów w rozgrywkach Ekstraklasy w nadchodzącym sezonie - możemy przeczytać w oficjalnym komunikacie PZPN.



Kara dotyczy sezonu 2003/2004 i korupcji w rozgrywkach 2. ligi. Wówczas obecny właściciel Cracovii prof. Janusz Filipiak posiadał 30 proc. akcji klubu, więc formalnie nim nie zarządzał, a teraz obecny zarząd będzie musiał zapłacić za błędy poprzedników.



- To był okres, z którego ponad 600 osób zostało skazanych za korupcję w polskiej piłce. I nagle w to wdepnąłem ja, człowiek z uporządkowanego świata biznesu, w którym działamy bardzo czysto - to jest jedna z nadrzędnych zasad Comarchu. Ni z gruszki, ni z pietruszki okazało się, że w tamtym sezonie korupcja była także w Cracovii - powiedział Filipiak w rozmowie z Interią.



