Pechowy obóz Cracovii. Właśnie straciła swojego lidera

Pech Duńczyka trwa, gdyż przez kontuzję stracił on już końcówkę rundy jesiennej, gdzie nie zagrał w żadnym z czterech ostatnich meczów Cracovii. Jacek Zieliński liczył, że lider środka pola jego drużyny wróci do gry na wiosnę, jednak rzeczywistość okazała się brutalna. W czasie jednego z treningów w tureckim Belek Rasmussen uszkodził ścięgno Achillesa i w efekcie nie zagra już do końca sezonu.

PKO Ekstraklasa. Problemy Cracovii, Mathias Hebo Rasmussen wypada do końca sezonu

- Nie taki początek 2023 roku sobie zaplanowałem... W 50% procentach zerwałem ścięgno achillesa, co sprawia, że nie mogę grać do końca sezonu. Operacja poszła dobrze, chciałbym bardzo podziękować trenerowi, doktorowi, profesorowi, sztabowi i oczywiście kolegom z drużyny za wielkie wsparcie, jakie mi okazali. Dziękuję także fanom za całą miłość. Wecie, że wrócę silniejszy niż kiedykolwiek - napisał na swoim instagramie 27-latek.

Hebo Rasmussen trafił do Cracovii latem 2021 roku i okazał się być jednym z największych wygranych zatrudnienia na stanowisku trenera Jacka Zielińskiego. Duńczyk od tego momentu stał się prawdziwym liderem środka pola "Pasów", w pewnym momencie stając się także czołówką na tej pozycji w całej lidze. Teraz czeka go przymusowa przerwa, co daje dodatkowy ból głowy Zielińskiemu. Cracovia i tak szukała na rynku transferowym środkowego pomocnika, a w obecnej sytuacji wydaje się, że będzie zmuszona, by sprowadzić ich co najmniej dwóch. To kolejny uraz w krakowskim zespole, bo na początku sezonu więzadła krzyżowe zerwał Kamil Pestka.

Według medialnych doniesień w kręgu zainteresowań klubu jest dwóch piłkarzy - Anzor Mekwabiszwili z Dinama Tbilisi, a także Etzaz Hussain grający do niedawna w FK Molde. O ile ten drugi jest piłkarzem z kartą na ręku, tak jeśli Cracovia chce sprowadzić do siebie 21-letniego reprezentanta Gruzji, to będzie musiała sięgnąć głębiej do kieszeni, bo w jego przypadku mówi się o kwocie powyżej miliona euro.

Cracovia zainauguruje rundę wiosenną 30 stycznia meczem domowym z Górnikiem Zabrze. Zespół Zielińskiego po rundzie jesiennej jest na ósmym miejscu w tabeli PKO Ekstraklasy, z czterema puntkami straty do ligowego podium.

Mathias Hebo Rasmussen / Krzysztof Porebski / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

Cracovia w trakcie treningu noworocznego / Krzysztof Porebski / PressFocus /NEWSPIX.PL / Newspix

Kibice Cracovii / Krzysztof Porebski / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix

As Sportu 2022. Kamil Semeniuk kontra Pia Skrzyszowska. Kto zasługuje na awans? Zagłosuj! Kamil Semeniuk Pia Skrzyszowska Zagłosuj