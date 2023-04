Ostre słowa szefa Cracovii o agencie reprezentanta Polski. "Robi dużo krzywdy w polskim futbolu"

Cracovia. Kłopoty z przedłużeniem kontraktu Kamila Pestki

Powiem otwarcie, menedżer Bolek, to jest zły menedżer, który robi dużo krzywdy w polskim futbolu. Organizuje zawodnikom dodatkowe treningi poza klubem, to są przeciążenia i na skutek tych przeciążeń wielu jego zawodników ma zerwane więzadła, jest chyba ze sześciu zawodników Bolka z zerwanymi więzadłami w różnych klubach. Nie jest problemem Pestka, problemem jest jego menedżer

Cracovia znów nie może się porozumieć z agencją menedżerską

To nie pierwszy raz kiedy Cracovii i piłkarzowi reprezentowanemu przez Bolka jest nie po drodze. Podobna sytuacja miała miejsce przed dwoma laty w przypadku Mateusza Wdowiaka . Wtedy również obie strony nie były w stanie się porozumieć i w efekcie piłkarz został zesłany rezerw, a po wygaśnięciu kontraktu przeszedł do Rakowa Częstochowa. Na ten moment trudno przypuszczać, by Pestka miał pójść podobną drogą, ale faktem jest, że jego przyszłość w "Pasach" jest bardzo niepewna. Agencja BMG-Sport reprezentuje wielu piłkarzy, na czele z reprezentantami Polski - Piotrem Zielińskim, Jakubem Kamińskim czy Kamilem Grabarą.

Pestka to nie jedyny piłkarz, któremu po sezonie kończy się kontrakt z Cracovią. Umowa wygasa również Karolowi Niemczyckiemu, jednemu z czołowych bramkarzy tego sezonu PKO Ekstraklasy. - Rozmawiamy z Karolem. Bardzo chciał iść za granicę, w tej chwili są rozmowy. [...] My na pewno go chcemy - stwierdził krótko Filipiak. Nie ma także pełnej odpowiedzi co do przyszłości trenera Jacka Zielińskiego. - Zobaczymy, jak się skończy sezon, ale mamy dobrą komunikację - skwitował 71-latek.