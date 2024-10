Ogromny pech. Katastrofa przed meczem na szczycie Ekstraklasy

Kilka dni temu taki scenariusz wydawał się jednak bardziej prawdopodobny niż dziś. Wszystko z powodu dwóch poważnych kontuzji, których nabawili się krakowianie, przez co rozsypał im się blok obronny. W poprzedniej kolejce więzadła w kolanie naderwał Jakub Jugas i już ta informacja mocno zaniepokoiła sztab szkoleniowy Cracovii. Czeski obrońca będzie pauzował kilka tygodni, ale to i tak krótka przerwa w porównaniu z tą, jaka może czekać Kamila Glika .

Na treningu przed sobotnim spotkaniem były reprezentant Polski nabawił się bardzo poważnej kontuzji i pesymistyczna wersji mówi, że nie zagra nawet do końca sezonu. Wyniki badań nie są jeszcze znane, ale już wiadomo, że w tej sytuacji żelazna defensywa ekipy trenera Dawida Kroczka niemal kompletnie się rozsypała. Jugas i Glik to bowiem dwaj podstawowi zawodnicy z trzyosobowego bloku obronnego, więc szkoleniowiec naprędce będzie musiał szukać zastępców.

Cracovia - Lech. Mecz na szczycie o pełną pulę

Niels Frederiksen, szkoleniowiec Lecha: - Wiemy, że Cracovia bardzo dobrze wykonuje stałe fragmenty i musimy być bardzo uważni w tym elemencie. Ich napastnicy są silni oraz szybcy. To są małe rzeczy, na które poświęciliśmy trochę więcej czasu w treningu. W 85 proc. naszym planem na mecz jest to, co chcemy grać w każdym spotkaniu, a około 15 proc. to kwestie taktyczne związane z danym przeciwnikiem, że grają w konkretny sposób i musimy zwrócić na te sprawy większą uwagę.