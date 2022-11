Obrońca ratuje faworyta w Ekstraklasie! Kapitalna asysta gwiazdora

Tuż przed tym, zanim zespół Cracovii wybiegł na murawę, piłkarze wiedzieli, że tylko zwycięstwem odzyskają siódme miejsce w tabeli. To dlatego, że w rozgrywanym chwilę wcześniej spotkaniu Warta Poznań pokonała w Gliwicach Piasta 2:0.

Zła passa miała zakończyć się przy ulicy Kałuży, jednak było do tego daleko. Pierwsza połowa nie była wybitnym widowiskiem i zakończyła się bezbramkowym remisem. Do protokołu zapisał się tylko Michal Siplak, ukarany żółtą kartką przez sędziego Piotra Lasyka. Wcześniej na ciepłe słowo na pewno zasłużył Karol Niemczycki, który w pierwszym kwadransie popisał się dobrymi interwencjami, zwłaszcza po strzale Mateusza Skrzypczaka, gdy poradził sobie z piłką zmierzającą do bramki zaraz przy słupku.