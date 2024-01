Nowy faworyt do zastąpienia Janusza Filipiaka. To niedawny współpracownik Kuleszy

Obecnie rolę prezesa Cracovii pełni Elżbieta Filipiak, żona zmarłego profesora. Stery w klubie objęła tymczasowo - najdłużej do 6 lutego. Krakowski klub chciałby jednak wcześniej znaleźć odpowiednią osobę na to stanowisko.

Piotr Szefer mocnym faworytem na stanowisko prezesa Cracovii

Informację, że faworytem do objęcia sterów w Cracovii jest Piotr Szefer, potwierdził we wtorek Jakub Kłyszejko, dziennikarz "TVP Sport". Będący z zawodu radcą prawnym Szefer od lat związany jest ze środowiskiem sportowym. Obecnie pracuje jako dyrektor PKO BP do spraw współpracy z Ekstraklasą.