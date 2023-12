Niezwykła sytuacja przed meczem Ekstraklasy. Olbrzymie trudności

- We wtorek odesłaliśmy sześciu chorych zawodników z treningu do domów. W środę dwóch wróciło, ale na pewno odczują mecz, gdyż grali po 90 minut. Pojawiły się duże problemy, lecz tym bardziej chwała chłopakom, że dali z siebie maksimum w tak niełatwej sytuacji. Cieszy też to, że potrafiliśmy dowieźć wynik 2:0 do końca, co nie zawsze jest u nas regułą - podkreśla Zieliński.