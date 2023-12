Niespodzianka w Krakowie. Legia w opałach, zapowiada się gorąca zima

Jego zdanie podzieli też piłkarze Cracovii, bo od pierwszej minuty byli zdecydowanie lepsi od wicemistrzów Polski. "Pasy" w niczym nie przypominały zespołu, który trzy dni wcześniej po bojaźliwej przegrał przy Łazienkowskiej 0:2. Tym razem gospodarze zagrali z pełnym zaangażowaniem i mocno popsuli święta piłkarzom Legii. Co prawda warszawiacy wiosną dalej będą grali w europejskich pucharach, ale w Ekstraklasie ich sytuacji jest mocno skomplikowana.

Krakowianie od początku zaatakowali i stwarzali okazje, a ataki napędzał Benjamin Kallman. Fin najwyraźniej świetnie czuje się w zimowych temperaturach, bo rywale za nic nie mogli go zatrzymać. Nie zrobił tego w 25. minucie Kacper Tobiasz, gdy Kallman posłał potężne uderzenie pod poprzeczkę i Cracovia prowadziła.

Jeden gol to dla gospodarzy jednak było mało i dalej szukali szans. Z kolei przyjezdni grali tak, jakby 20 grudnia ich organizmy były już zaprogramowane na odpoczynek .

Mimo to po przerwie Legia miała świetną okazję, by doprowadzić do remisu, ale w sytuacji sam na sam z Sebastianem Madejski, Gual nie trafił w bramkę. Jak powinno wykorzystywać się takie okazje pokazał chwilę później Kalmann, który stanął oko w oko z Tobiaszem i precyzyjnym strzałem od słupka zdobył bramkę.