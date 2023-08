Nerwowo w Ekstraklasie. Łokieć poszedł w ruch, polała się krew

Sami sobie zgotowaliśmy ten los, bo daliśmy się zepchnąć i z tego był rzut karny... Mam mieszane uczucia. Obejrzałem kilka powtórek i mam wrażenie, że rywal sam nadział się na łokieć, nie było to uderzenie. Skoro jednak sędzia podyktował karnego, to nie ma co dyskutować. Mamy tylko punkt i go szanujemy

~ podkreślał po spotkaniu Jacek Zieliński, szkoleniowiec gospodarzy.