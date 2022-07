Mocna deklaracja! Jest zaskakujący kandydat do mistrzostwa Polski

Cracovia takiego startu w najwyższej klasie rozgrywkowej nie miała od 1951 r.! Dla wielu to tylko ciekawostka historyczna, ale dla niektórych kibiców "Pasów" znak, że ten sezon może być przełomowy.

W to chce wierzyć również właściciel klubu Janusz Filipiak. - Cracovia będzie mistrzem Polski, może nawet w tym sezonie. Zobaczymy... - zaznacza prezes "Pasów" w rozmowie z Goal.pl.

- Powtórzę - nie interesuje mnie mistrzostwo Polski, po którym za jakiś czas ma się gołą d**ę. Ja chcę wygrać to mistrzostwo, ale ono nie może być celem samym w sobie. Chcę mieć pewność, że jeśli kiedyś odejdę, nawet z powodów biologicznych, klub będzie wielki przez lata - dodaje.

Z kolei w przerwie meczu z Koroną Kielce Filipiak podkreślał: - Mamy szasnę, by odegrać w polskiej lidze ważną rolę i to widać na boisku.

Cracovia. Zieliński: Dużo zespołów aspiruje do mistrzostwa

W taką retorykę do końca nie chce brnąć trener Jacek Zieliński. Być może nauczony słowami trenera Michała Probierza (zapowiadał starania o tytuł, tymczasem drużyna walczyła o pozostanie w lidze) z dużym dystansem podchodzi do walki o najwyższe cele.

- Mówienie teraz o mistrzostwie Polski... Myślę, że za wcześnie na takie deklaracje, bo do tytułu pretenduje też Lech, Raków, dużo do powiedzenia będzie miała Legia, jest także Pogoń... Dużo zespołów może aspirować do mistrzostwa Polski, a my chcemy w każdym kolejnym meczu grać jak najlepiej - zaznacza Zieliński.

Jego drużyna rozbudziła apetyty świetnych początkiem rozgrywek. Cracovia wygrała oba spotkania, a to udało się tylko Wiśle Płock. Krakowianie na inaugurację pokonali na wyjeździe Górnika Zabrze, a później pokonali Koroną Kielce.

- Jak to będzie wyglądało jak o tej pory, to jesteśmy w stanie w lidze namieszać. Wiele razy już jednak mówiłem, że nie ważne jak się wystartuje, ale jak się skończy, więc podchodzę do tego wszystkiego spokojnie. Zdaję sobie jednak sprawę, że kibiców Cracovii nie zadowala przeciętność i bylejakość. Chcą zobaczyć zespół walczący o najwyższe cele, a my w tym roku też chcemy zaprezentować się znacznie lepiej i walczyć o coś zdecydowanie więcej - zaznacza Zieliński.

Cracovia - Legia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

W piątek jego drużynę czeka poważny testy, bo na Kałuży przyjeżdża Legia. - Ale to nie będzie nasza weryfikacja. Weryfikacją będzie cała pierwsza runda - tonuje Zieliński.

Mecz Cracovia - Legią w piątek o godz. 20.30, transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

PJ