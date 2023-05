Młody Polak zaskoczył Roberta Lewandowskiego. Teraz ma dylemat

W pierwszoligowej Puszczy Niepołomice wyszukał go Michał Probierz i ściągnął do Cracovii . Tam szybko wskoczył do podstawowego składu i w większości meczów był numerem jeden. W czerwcu wygasa jednak jego umowa z "Pasami" i nie wiadomo, czy 23-letni zawodnik zdecyduje się ją przedłużyć.

- Wokół tej sprawy narosło dużo niejasności oraz "newsów" rzucanych pocztą pantoflową. My ze swojej strony spełniliśmy wszystkie żądania finansowe Karola, ale sprawą dyskusyjną jest kwota odstępnego. Nie możemy zgodzić się na coś, co proponuje menadżer, ale pozostałe rzeczy są po myśli Karola , więc nic nie stoi na przeszkodzie, by kontakt przedłużyć . To już tylko kwestia jego decyzji - podkreśla Jacek Zieliński, trener Cracovii.