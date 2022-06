Mistrz zatrzymany! Polski ekstraklasowiec wstydu nie przyniósł

- Nie będziemy zwozili piłkarzy wagonami. Celujemy w 2-3 transfery - zapowiadał Jacek Zieliński, trener Cracovii.

Kibicom ta zapowiedź się spodobała, ponieważ po masowych transferach za czasów Michała Probierza, w klubie liczyli na zmianę polityki. Szczególnie, gdy za Zielińskiego przyszli tacy zawodnicy jak doświadczony reprezentant Ukrainy Jewhen Konoplanka i utalentowany reprezentant Rumunii Virgil Ghita.

W tym oknie transferowym krakowianie na razie pozyskali tylko jednego gracza - napastnika Patryka Makucha, po którego wyścig wygrali m.in. z Rakowem Częstochowa. Napastnik jest wkomponowywany do składu podczas zgrupowania w Austrii, ale bramki jeszcze nie zdobył.

Cracovia chce utalentowanego Serba. Klub żąda jednak wyższej oferty

Krakowianie mogliby przygotowywać się do sezonu w swojej bazie w Rącznej, ale trener Zieliński zdecydował się na obóz zagraniczny. Jednym z argumentów była właśnie możliwość rozgrywania sparingów z takimi zespołami jak mistrz Grecji.

Cracovia zremisowała z Olympiakos Pireus 0-0

Na początku spotkania przewagę miał Olympiakos, który by groźny głównie ze stałych fragmentów gdy. Gdy jednak Grecy mieli ten teoretycznie najłatwiejszy, to nie potrafili go wykorzystać. Po faulu Kamila Pestki rywale mieli rzut karny, ale Mathieu Valbuena z 11 metrów nie trafił w bramkę Lukasa Hrosso.

To był trzeci sparing "Pasów" przed startem sezonu. W poprzednich krakowianie pokonali Stal Rzeszów 3-2 oraz LASK Linz 2-0, choć tamto spotkanie z powodu zaskakujących okoliczności zakończyło się 10 minut przed upływem regulaminowego czasu .

Kolejny sparing Cracovia zagra w piątek z Rapidem Bukareszt.

Cracovia - Olympiakos Pireus 0-0

Cracovia

I połowa: Hrosso - Kakabadze, Ghița, Rodin, 24. Jugas, Pestka - Kapek, Loshaj, Hebo Rasmussen, Hanca - Makuch.

II połowa: Niemczycki - Rapa, Jablonsky, Rodin (75. Wójcik), Jugas (69. Urban), Siplak - Myszor, Hebo Rasmussen (58. Lusiusz), Rakoczy, Konoplanka - Balaj (82. Thiago).

