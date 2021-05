- Czeka nas dużo zmian, nie ma takiej możliwości, żeby niektórzy zawodnicy się tak prezentowali, dlatego kilku z nich musi sobie zdawać sprawę, że musi "zap...lać", bo w tych barwach trzeba walczyć o swoje, a nie mieć sielankę - powiedział Michał Probierz, którego Cracovia zakończyła sezon na 14. miejscu PKO BP Ekstraklasy.

W 30. kolejce "Pasy" przy Kałuży przegrały z beniaminkiem Wartą Poznań 0-1.



- Zagraliśmy w bardzo eksperymentalnym składzie. Chcieliśmy zobaczyć, jak poradzi sobie Patryk Zaucha, a Marcinowi Budzińskiemu obiecałem, że jak wyjdziemy z kłopotów, do go wystawię, bo pomaga zespołowi rezerw w utrzymaniu. To jest człowiek, który zostawił tutaj dużo zdrowia. Sergiu Hancę spróbowaliśmy na prawej obronie.

- W pierwszej połowie mieliśmy bardzo dobre momenty, potrafiliśmy się utrzymać przy piłce i stworzyć kilka sytuacji. To okazało się za mało. W pewnych momentach nie potrafiliśmy płynnie przechodzić do ataku. Z minuty na minutę Warta była coraz lepsza, mieliśmy problemy w bocznych sektorach.

- Po zmianach, których dokonałem, wydawało się, że możemy włączyć wyższy bieg. Mieliśmy okazję Pellego van Amersfoorta. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą, ale potem fenomenalna akcję przeprowadził Łukasz Trałka. To ostatni piłkarz, z którym grałem jeszcze w ekstraklasie. Pokazał, że ma umiejętności. Mam jednak pretensje, szczególności do Floriana Loshaja, który nie zdążył doskoczyć i pozwolił mu na dogranie. Próbowaliśmy jeszcze wyrównać, ale stworzyliśmy za mało okazji. Możemy tylko przeprosić kibiców, bo im dłużej trwał ten mecz, tym graliśmy gorzej - mówił Probierz na konferencji prasowej.

- Jest grupa zawodników, którym kończą się kontrakty. Na pewni odejdą Ivan Fiolić i Dawid Szymonowicz. Przed sezonem liczyliśmy, że ofensywni zawodnicy, tacy jak: Marcos Alvarez, Rivaldinho, Sergiu Hanca, Pelle van Amersfoort i Fiolić zdobędą osiem, dziesięć bramek, a w sumie zdobyliśmy ich bardzo mało. W trakcie sezonu poprawiliśmy grę defensywną i to dało nam utrzymanie, ale jeśli chodzi o ofensywę, to był to mój błąd. Trzeba spojrzeć w lustro i przyznać się do błędu. Przed sezonem wydawało się, że zrobiliśmy bardzo dobre transfery, ale kilka nas rozczarowało. Czeka nas dużo zmian, nie ma takiej możliwości, żeby niektórzy zawodnicy się tak prezentowali, dlatego kilku z nich musi sobie zdawać sprawę. że musi "zap...lać", bo w tych barwach trzeba walczyć o swoje, a nie mieć sielankę. Sam muszę odpocząć. Pracujemy nad transferami, ale kadrę na pewno odchudzimy i zrobimy wszystko, żeby to był silny zespół - dodał szkoleniowiec Cracovii.

