Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że Probierz sam podał się do dymisji. Tym razem została ona przyjęta, bo szkoleniowiec zrobił to też już wcześniej. W styczniu, zaledwie po jednym meczu w nowym roku, też podał się do dymisji. Wtedy sakończyło się na krótkim urlopie i powrocie do pracy, ale 9 listopada definitywnie zakończyła się jego era przy Kałuży.

Jak ją ocenić? Jego czas w Cracovii nie był na pewno biało-czarny. Z jednej strony zdobył z klubem dwa trofea, których ten nigdy wcześniej nie miał - Puchar Polski i Superpuchar Polski. Poza tym dwa razy z rzędu awansował z "Pasami" do europejskich pucharów. I był najdłużej prowadzącym zespół trenerem za kadencji prof. Janusza Filipiaka, który jest większościowym właścicielem i prezesem Cracovii, w sumie cztery lata, cztery miesiące i 19 dni.

Reklama

Probierz swoją przygodę zaczął w połowie 2017 roku. Od początku było wiadomo, że na pewno nie będzie nudno. Ten szkoleniowiec miał swój charakter i potrafił go okazywać. Nie inaczej było w "Pasach". Wszyscy pamiętamy konferencję prasową, na którą przyniósł doniczkę, zasadził nasiono i pokazywał, że jeszcze nic nie urosło. To miała być metafora budowania drużyny. I Probierz nie wahał się zmieniać w zespole. Co pół roku następowały roszady.

Przebieranie w zawodnikach nie dało sukcesu w lidze, najwyżej drużyna pod jego wodzą uplasowała się na czwartym miejscu w sezonie 2018/19. Dzięki temu zagrała w eliminacjach Ligi Europy. Podobnie było rok później, kiedy rozgrywki kończyły się później ze względu na pandemię koronawirusa. Tym razem jednak awans do pucharów wziął się z wygranego Pucharu Polski. To i wywalczony Superpuchar Polski są największymi sukcesami Probierza w Cracovii.

Cracovia. Michał Probierz był trenerem i wiceprezesem

Probierz miał w Cracovii dużą władzę. Nie tylko był trenerem, ale także wiceprezesem, co jest wielką rzadkością w polskich klubach. Teoretycznie mógł więc decydować o wszystkim w zakresie sportowym. Podobno umiał się też dogadać z Jakubem Tabiszem, innym wiceprezesem Cracovii, z którym inni trenerzy nie potrafili znaleźć wspólnego języka.



Roszady w składzie nie zawsze jednak przebiegały bezboleśnie. Pojawiały się niesnaski z odchodzącymi zawodnikami, a to być może wpływało na piłkarzy, którzy zostawali w klubie. Drużyna grała też nierówno. Żeby nie szukać daleko, wystarczy spojrzeć na obecny sezon. Słaby początek, następnie seria ośmiu meczów bez porażki i gdy trener mówił o gonieniu czołówki dwie przegrane z rzędu, w tym znowu derby.



Spotkania z Wisłą to bardzo duży kamyczek do ogródka Probierza. "Biała Gwiazda, która straciła w połowie 2016 roku bogatego właściciela, kiedy klub sprzedał Bogusław Cupiał, i miała poważne problemy, potrafiła wygrywać z Cracovią. Bilans dziewięciu derbowych meczów Probierza jest katastrofalny: tylko jedno zwycięstwo, dwa remisy i aż sześć porażek.

Szkoleniowcowi zarzucano, że nie stawia na Polaków, bo bardzo często jedynym zawodnikiem znad Wisły w składzie był młodzieżowiec, który występował z racji przepisów. To trochę zmieniło się w tym sezonie, bo zdarzały się mecze, że piłkarzy z naszego kraju na murawie było kilku, ale czy wynikało to z faktycznej chęci stawiania na młodych Polaków, czy po prostu ze słabości zagranicznego zaciągu, niech każdy odpowie sobie sam.



Fakt jest taki, że Probierz przez całą kadencję nie zbudował nigdy drużyny, bo cały czas coś zmieniał. Gdyby te zmiany wynikały z faktu sprzedaży zawodników za duże pieniądze, to można by go jakoś usprawiedliwić. Tymczasem trudno jest wskazać piłkarzy sprowadzonych przez byłego już trenera, których ktoś chciałby kupić poza ewentualnie Pellem van Amersfoortem.

Cracovia. Michał Probierz nie wzniósł się ponad swój poziom

Probierz prowadził "Pasy" w 153 meczach - wygrał 58, zremisował 40, a przegrał 55. Jego średnia zwycięstw była na poziomie 37,91 - niewiele odbiegającym od jego średniej z całej kariery (38,56). Jak widać szkoleniowiec nie wzniósł się ponad swój poziom.

Najgorsze jest jednak to, że po tych wszystkich latach za sterami nowy trener będzie musiał zaczynać od praktycznie od początku. Który to już raz od powrotu Cracovii do Ekstraklasy w 2004 roku?