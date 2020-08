- To nagroda za udany sezon - mówi Mateusz Wdowiak przed potyczką z Malmoe FF. Dziś w Szwecji krakowianie zagrają o awans do II rundy Ligi Europejskiej. Mecz o godz. 19, relacja w Interii.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia. Mateusz Wdowiak: Takie mecze to nagroda. Wideo INTERIA.TV

Cracovia drugi raz z rzędu wystąpi w eliminacjach Ligi Europejskiej. Rok temu odpadła po dogrywce z DAC Dunajska Streda, a teraz poprzeczka wydaje się iść znacznie w górę.

Reklama

Malmoe FF to wicemistrz Szwecji, ale w poprzednich latach regularnie grał w fazie grupowej Ligi Europejskiej, a nawet Ligi Mistrzów.

- To dla nas zupełnie inne spotkanie niż ligowe, taka nagroda za udany sezon. To wyróżnienie, ale też sprawdzian. Możemy przetestować się na tle mocnego zagranicznego zespołu - przyznaje Mateusz Wdowiak.

Pomocnik "Pasów" podchodzi do rywali z szacunkiem, ale podczas konferencji prasowej nie wyglądał na przestraszonego, a wręcz przeciwnie.

- Wiemy, że to wymagający przeciwnik, ale znamy swoją wartość i jesteśmy przekonani, że wygramy. Znamy dobre i słabe strony Malmoe FF. I te słabsze będziemy chcieli wykorzystać. Wszystko jednak zweryfikuje boisko - zaznacza Wdowiak.