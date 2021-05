Luis Rocha zostaje w Cracovii, natomiast pięciu zawodników odchodzi z klubu, w tym gronie jest m.in. Jakub Kosecki.

Sezon 2020/21 dopiero się skończył, a w "Pasach", jak zapowiadał na konferencji prasowej po meczu z Wartą Poznać, Michał Probierz, trener Cracovii, wiele się dzieje.

W poniedziałek trzyletni kontrakt z klubem z Kałuży podpisał Jakub Jugas, czeski środkowy obrońca.



Następnego dnia poinformowano o przedłużeniu umowy z Luisem Rochą. Portugalski boczny obrońca zostanie w "Pasach" jeszcze na następny sezon. 27-latek trafił do zespołu w tym roku i w PKO BP Ekstraklasie rozegrał 10 meczów.



Natomiast z Cracovią żegna się pięciu zawodników: Diego Ferrareso, Ivan Fiolić, Tomaš Vestenicky, Jakub Kosecki i Dawid Szymonowicz.

Odchodzą Vestenicky i Diego z długim stażem w Cracovii

Najdłużej z tej grupy z klubem związany był Słowak Vestnicky, który trafił tutaj na wiosnę 2016 roku i choć początkowo nawet dość często grał, to potem został zdegradowany do roli rezerwowego, a ostatnio występował w drugiej drużynie.



Drugi staż z odchodzących ma Brazylijczyk z bułgarskim paszportem, który był przy Kałuży od sezonu 2016/17. Diego w ostatnim czasie był jednak zmiennikiem i "zapchajdziurą". Obaj byli w klubie, zanim nastał Probierz.



Chorwat Fiolić przyszedł do Cracovii na wiosnę 2020 roku, ale nigdy nie stał się zawodnikiem podstawowego składu, choć grał dosyć często.

W tym sezonie do "Pasów" trafił Szymonowicz, który rozegrał 24 mecze i strzelił gola, natomiast w tym roku jako piłkarz z wolnym kontraktem przyszedł Kosecki. Rozegrał jednak tylko osiem spotkań bez bramki i asysty.



Cracovia w tym sezonie, który rozpoczęła z pięcioma ujemnymi punktami za przewinienia korupcyjne, zajęła dopiero 14. miejsce w tabeli PKO BP Ekstraklasy , awansowała też do półfinału Pucharu Polski, gdzie przegrała z późniejszym triumfatorem Rakowem Częstochowa.

Pawo