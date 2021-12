Legia niemal od początku sezonu jest w dołku. Kryzys mistrzów Polski jest tak głęboki, że kilka kolejek temu wylądowali w strefie spadkowej, z której do dziś nie udało im się wygrzebać. Ostatnio coś jednak w grze Legii drgnęło, bo w lidze pokonała Jagiellonię Białystok, a w Pucharze Polski Motor Lublin.

- Trzeba pamiętać, że to ciągle jest mistrz Polski, wielka firma i drużyna z dużym potencjałem. Oczywiście mają swoje problemy i zawirowania, ale nie zagłębiamy się w to, co dzieje się u nich w szatni. Musimy zagrać tak, jak sobie założymy, a wtedy będzie dobrze - podkreśla Jacek Zieliński, trener Cracovii.

Dziś Legia w końcu ma jednak szansę opuścić strefę spadkową. Na razie mistrz Polski zajmuje trzecie miejsce do końca, ale ma tyle samo punktów co Termalica Bruk-Bet Nieciecza, która jest pozycję wyżej. To oznacza, że nawet remis w Krakowie pozwoli Legii wyjść na bezpieczne miejsce.

Cracovia - Legia. "Pasy" też mają problem

Poniżej oczekiwań spisują się również "Pasy". Po przegranych derbach drużynę opuścił trener Michał Probierz, a do gry wszedł Jacek Zieliński. Powrót miał udany, bo pokonał Raków Częstochowa, ale w ostatniej kolejce przegrał w Płocku z Wisłą. W obu spotkaniach krakowianie zagrali dobre drugie połowy, ale pierwsze były znacznie słabsze.

- Zdaję sobie z tego sprawę i sam się zastanawiam, dlaczego to tak wyglądało. Cały czas uczę się jeszcze tego zespołu i szukam optymalnych rozwiązań, także personalnych. Teraz spróbujemy wystawić taki skład, aby wszystko hulało od pierwszej minuty - podkreśla Zieliński.

Legia do Krakowa przyjedzie bez kilku zawodników. Przeciwko Cracovii nie wystąpi raczej Andre Martins, który podkręcił staw skokowy. Do tego operacje niedawno przeszli ostatnio Artur Jędrzejczyk (złamanie obojczyka) oraz Lindsay Rose (złamanie nosa). Nie zagrają również Lirim Kastrati, Rafael Lopes, Ernest Muci i Mattias Johansson.

Jeśli chodzi o kontuzje, to sytuacja kadrowa krakowian nie jest najgorsza. - Thiago ciągle trenuje indywidualnie i będzie gotowy będzie dopiero na wiosnę. Kamil Ogorzały ma lekko naciągnięte więzadła i nie będzie brany pod uwagę na Legię. Z kolei Marcos Alvarez ciągle jest trochę chory i po urazie - wyjaśnia Zieliński .

Z kolei z powodu żółtych kartek pauzować musi Matej Rodin.

Cracovia - Legia. Gdzie i kiedy oglądać spotkanie?

Mecz Cracovia - Legia Warszawa dziś o godz. 20, transmisja w Canal+ Sport i TVP Sport, relacja tekstowa na Sport.Interia.pl.

Piotr Jawor