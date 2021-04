- Jestem na tyle doświadczony, że potrafię zachować spokój i mimo problemów przetrwać ten trudny okres - podkreśla Michał Probierz, trener Cracovii. W niedzielę (godz. 17.30) jego drużyna zmierzy się w Warszawie z Legią. Relacja w Interii.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liga Europy. AS Roma - Ajax Amsterdam 1-1. Skrót meczu (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

"Pasy" znalazły się pod ścianą. Jeszcze kilka dni temu krakowianie mogli łudzić się, że uratują sezon zdobyciem Pucharu Polski. W półfinale przegrali jednak z Rakowem Częstochowa (1-2) i teraz czeka ich już tylko walka o utrzymanie.

Reklama

- Jesteśmy rozczarowani, bo wszyscy bardzo liczyli na ten puchar. Ponoszę pełną odpowiedzialność za to, co robię i za to, gdzie dziś się znajdujemy. Jestem na tyle doświadczony, że potrafię zachować spokój i mimo problemów przetrwać ten trudny okres - podkreśla Probierz.

Cracovia w trudnej sytuacji znajduje się również w Ekstraklasie. Zajmuje trzecie miejsce od końca, a Podbeskidzie Bielsko-Biała ma tylko dwa punkty mniej, a Stal Mielec - trzy oraz jedno zaległe spotkanie.

- Wierzę, że w tych ostatnich meczach będzie skonsolidowani, zdobędziemy punkty i spokojnie utrzymamy się w Ekstraklasie - zaznacza Probierz.

Cracovia - Legia. Probierz: Liczę na punkty

Bardzo ważny w walce o utrzymanie w lidze będzie najbliższy tydzień. W niedzielę Cracovia gra na wyjeździe z Legią Warszawa, później podejmuje Wisłę Płock, a następnie zagra derby przy Reymonta.

- Nawet, jeśli chciałby podzielić skład na te mecze, to nie da się tego zrobić, bo robi to za nas covid oraz urazy. Wszyscy mają jednak podobne problemy. W każdym spotkaniu chcemy wystawiać najmocniejszy skład - zaznacza Probierz, który na razie koncentruje się tylko na spotkaniu w Warszawie.

- Legia jest groźna, pokazała to w wielu spotkaniach. Ale mamy chęć pokazania się z dobrej strony i zrobimy wszystko, by wywieźć punkty z Warszawy - zapewnia szkoleniowiec "Pasów".

Mecz Legia - Cracovia w niedzielę o godz. 17.30, relacja w Interii.

PJ

Zdjęcie Michał Probierz, trener Cracovii /Marek Lasyk /East News