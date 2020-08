- Jeśli chodzi o przygotowania do sezonu, to nic nie wymyślimy - przyznaje trener Michał Probierz, którego drużyna wznawia rozgrywki po rekordowo krótkiej przerwie. Już w niedzielę "Pasy" zmierzą się w Warszawie z Legią (godz. 20) w meczu o Superpuchar Polski. Transmisja w Polsacie i Polsacie Sport.

Nie tylko w tym sezonie, ale też przez wiele lat, żaden polski zespół nie miał tak krótkiej przerwy w rozgrywkach, jak obecnie Cracovia.

Jeszcze 24 lipca piłkarze Probierza grali w finale Puchar Polski z Lechią Gdańsk, a już 9 sierpnia zmierzą się w meczu o Superpuchar Polski z Legią Warszawa. To oznacza, że przerwa "Pasów" w rozgrywkach trwała zaledwie 15 dni!

- Zawodnicy dostali rozpiski z informacjami, co mają zrobić w danym okresie. Przerwa rzeczywiście jest bardzo krótka i do meczu z Legią podchodzimy po kilku treningach - przyznaje Probierz.

Jego drużyna do sezonu przystępuje bez żadnego sparingu. Zamiast meczów kontrolnych, od razu walczy o Superpuchar, tydzień później zaczyna walkę o obronę Pucharu Polski (w 1/32 finału zmierzy się w Głogowie z Chrobrym), a po kolejnych sześciu dniach inauguruje rozgrywki Ekstraklasy spotkaniem z Pogonią Szczecin.

- Jeśli chodzi o przygotowania do sezonu, to nic nie wymyślimy, bo musimy się odpowiednio przygotowywać i regenerować do kolejnych ważnych meczów. Trenujemy w Krakowie, może w przerwie na kadrę pojedziemy gdzieś na trzy dni - zastanawia się Probierz.