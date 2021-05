- Wiem, że jest duża grupa kibiców, która "hejtuje" wszystko co robimy, ale tak już jest i trzeba to przyjąć. A my chcemy zrobić swoje i wygrać dwa ostatnie mecze - podkreśla Michał Probierz, trener Cracovii przed sobotnim spotkaniem z Lechią w Gdańsku. Mecz o godz. 17.30, relacja w Interii.

- W Gdańsku na pewno zagramy zupełnie inaczej pod względem mentalnym, bo od początku sezonu byliśmy pod jakąś presją i mam nadzieję, że teraz zagramy jeszcze lepiej niż pierwszą połowę z Górnikiem. Wtedy zawodnicy pokazali, że potrafią bardzo dobrze grać - rozpoczął przedmeczową konferencję Probierz.

Szkoleniowiec Cracovii do Gdańska chciał wziąć dwóch młodych zawodników, ale ostatecznie zrezygnował z tego pomysłu.

- Muszą się skupić na maturach. Poza tym juniorzy też mają ważny mecz z Jagiellonią - zaznacza Probierz.

Przeciwko Lechii na pewno nie zagrają Jakub Kosecki (z powodu urazu stawu skokowego wypadł do końca sezonu) oraz kontuzjowany Lukas Hrosso. - A co do kontuzjowanych Pika i Rivaldinho, to zobaczymy jeszcze, jak będzie - ucina Probierz.

Kto zostanie w Cracovii?

W Cracovii już pracują nad zbudowaniem zespołu na przyszły sezon. "Pasy" rozglądają się za nowymi zawodnikami, a z kilkoma na pewno się rozstaną. Probierz tego nie potwierdza, ale Cracovię zapewne opuszczą Diego Ferraresso i Tomas Vestenicky. Umowy kończą się też Koseckiemu i Luisowi Rochy.

- Mielibyśmy problem, gdybyśmy ich nie pozyskali. Lewą obronę musieliśmy ciągle zmieniać... Wnieśli świeżość i będziemy jeszcze z nimi rozmawiali - zaznacza Probierz.



Cracovia w tym sezonie jednak zawodzi. Odpadła w półfinale Pucharu Polski, a w lidze utrzymanie zapewniła sobie dopiero kilka dni temu. Wygranie w Gdańsku mogłoby jednak sprawić, że pożegnanie z własną publicznością (w ostatniej kolejce "Pasy" podejmują Wartę Poznań) byłoby zdecydowanie przyjemniejsze.

- Wiem, że jest duża grupa kibiców, która hejtuje wszystko co robimy, ale tak już jest i trzeba to przyjąć. A my chcemy zrobić swoje i wygrać dwa mecze ostatnie mecze. Trzeba być fair wobec wszystkich zespołów Ekstraklasy i zagrać tak, jak przeciwko innym - zaznacza Probierz.

Mecz Lechia - Cracovia w sobotę o godz. 17.30, relacja w Interii.

