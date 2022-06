Koniec Rivaldinho w Cracovii. Nie jedzie na zgrupowanie

Jeśli brać pod uwagę nazwisko, to był to jeden z głośniejszych transferów w ostatnim czasie w Ekstraklasie. Słynny Rivaldo zdobył w końcu Złotą Piłkę, mistrzostwo świata i wygrał Ligę Mistrzów, więc zakontraktowanie w "Pasach" jego syna brzmiało co najmniej interesująco.

Rivaldinho pod Wawel sprowadził trener Michał Probierz, ale nawet u tego szkoleniowca Brazylijczyk nie zachwycał. Niewiele lepiej spisywał się pod wodzą Jacka Zielińskiego i przez dwa lata w 43 występach w Ekstraklasie zdobył zaledwie dwie bramki.

Piranie kontra Grzegorz Krychowiak. Zachwyty nad sylwetką żony

Reklama

To właśnie z tego powodu przy Kałuży stracili do niego cierpliwość. Już wcześniej trener Zieliński zapowiadał, że może sobie szukać klubu, ale teraz wysłał ostateczny sygnał, bo 27-letni napastnik nie znalazł się w kadrze na zgrupowanie w Austrii. Zabrakło w niej również Damira Sadikovicia (31 meczów w dwóch ostatnich sezonach Ekstraklasy), który także stracił szansę na grę w pierwszym zespole "Pasów". Obaj piłkarze będą trenowali w Polsce.

Cracovia na zgrupowanie do Bad Zell wyrusza jutro. W Austrii rozegra trzy sparingi: z LASK Linz, Olympiakosem Pireus i Rapidem Bukareszt. Po powrocie do Krakowa piłkarzy trenera Zielińskiego czeka jeszcze jeden sprawdzian - w Cracovia Training Center w Rącznej zagrają z Hapoelem Beer-Szewa.

Polskie władze wypowiedziały się w sprawie Macieja Rybusa

Kadra Cracovii na zgrupowanie w Austrii:

Bramkarze: Karol Niemczycki, Lukas Hrosso.

Obrońcy: Oskar Wójcik, Jakub Jugas, David Jablonsky, Virgil Ghița, Michal Siplak, Matej Rodin, Cornel Rapa, Kamil Pestka, Damian Urban, Otar Kakabadze.

Pomocnicy i napastnicy: Florian Loshaj, Jakub Myszor, Mathias Hebo Rasmussen, Sylwester Lusiusz, Sebastian Strózik, Jewhen Konoplanka, Michał Rakoczy, Sergiu Hanca, Thiago, Robert Ożóg, Przemysław Kapek, Karol Knap, Kacper Jodłowski, Patryk Makuch, Filip Balaj.

PJ

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Cracovia powalczy o puchary? Jacek Zieliński: Zamierzamy poważnie się wzmocnić. Wideo INTERIA.TV