Klamka zapadła! Akcje klubu Ekstraklasy idą na sprzedaż

Pewne jest, że bez względu na wyniki przetargu, większościowym udziałowcem Cracovii pozostanie zarządzana przez prof. Janusza Filipiaka firma Comarch , która od lat inwestuje w sekcję piłki nożnej i hokeja na lodzie. Jednak ok. 33 proc. akcji Cracovii ciągle należy do miasta Kraków. Dziś Rada Miasta Krakowa przyjęła jednak uchwałę i wyraziła zgodę na zbycie akcji. Za głosowało 35 radnych, dwóch było przeciw, jeden się wstrzymał.

Comarch wykupi od miasta akcje Cracovii?

Miasto dodaje również, że to Comarch zwrócił się do prezydenta Krakowa z wnioskiem o zbycie na rzecz firmy akcji klubu. W kuluarach mówi się, że to dobra sytuacja dla miasta, które jest w trudnej sytuacji finansowej i szuka dodatkowych wpływów do budżetu.