Kibic zaskoczył trenera Ekstraklasy! Błyskawiczna odpowiedź

Konferencje prasowe Cracovii wyglądają trochę inaczej niż w większości klubów Ekstraklasy. Najpierw tradycyjnie pytania zadają dziennikarze, a później rzecznik prasowy zadaje trzy pytania wysłane przez kibiców za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Przed niedzielnym meczem z Rakowem jeden z kibiców zapytał:

- Czy trener ma już jakieś długofalowe plany dotyczące kadry pierwszego zespołu? Na jakim atrybucie chciałby trener bazować oraz jaka cecha będzie najbardziej kluczowa w przypadku pozyskiwania graczy?

- To specyficzne pytanie - przyznał Zieliński i za chwilę dodał: - Takie pytanie bardziej z gatunku gier na Playstation. Podstawowa cecha to będzie umiejętność gry w piłkę.

Później szkoleniowiec przyznał, że przy Kałuży już przygotowują się do najbliższego okna transferowego, ale rewolucji w kadrze nie należy się spodziewać.

- Chciałbym ściągnąć dobrych zawodników, a nie tylko uzupełniać skład i rozrastać kadrę. Chcemy, by zespół był mocniejszy i pracujemy nad tym. Prowadzimy rozmowy z paroma zawodnikami, kilku monitorujemy. Jak będą konkrety, to o nich poinformujemy - zapewnia Zieliński.

Wiadomo już, że krakowianie przygotowania do nowego sezonu rozpoczną 14 czerwca, a 10 dni później wyjadą na zgrupowanie do Austrii. Tam będą trenowali do 3 lub 4 lipca i w tym czasie zagrają trzy sparingi. Według planów liga ma wystartować 15 lipca.

Raków Częstochowa - Cracovia. Gdzie i kiedy oglądać mecz?

Tymczasem krakowianie przygotowują się do niedzielnej potyczki z Rakowem. "Pasy" grają już tylko o poprawienie miejsca w tabeli , za to gospodarze są liderem i sprawę mistrzostwa mają w swoich rękach.

Spotkanie Raków - Cracovia w niedzielę o godz. 15.30. Transmisja w Canal+ Sport, relacja na Sport.Interia.pl.

